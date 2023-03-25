فيديو.. انفجار مصنع شوكولاته يوقع قتيلين في بنسلفانيا

2023/03/25 | 09:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤولون إن شخصين لقيا حتفهما وفقد تسعة بعد وقوع انفجار في مصنع للشوكولاتة في ويست ريدينج بولاية بنسلفانيا الأمريكية، أمس الجمعة.

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