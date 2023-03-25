2023/03/25 | 09:45 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: HrKOl4V1XSo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كركوك.. لعبة المحيبس تجمع أبناء المدينة بمختلف مكوناتها) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. كركوك.. لعبة المحيبس تجمع أبناء المدينة بمختلف مكوناتها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).