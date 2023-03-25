2023/03/25 | 09:48 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

السومرية نيوز – أمنأصدر وزير الداخلية، عبد الامير الشمري، اليوم السبت، جملة من التوجيهات لمركز شرطة الشعلة في العاصمة بغداد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بزيارة مفاجئة.. جملة توجيهات لوزير الداخلية لاحد مراكز شرطة بغداد) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بزيارة مفاجئة.. جملة توجيهات لوزير الداخلية لاحد مراكز شرطة بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).