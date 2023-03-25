2023/03/25 | 10:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرة

قسم مكافحة اجرام البصرةيلقي القبض على عدد من المطلوبين صادر بحقهم أوامر قبض——————————————بأشراف ومتابعة السيد قائد شرطة محافظه البصرة#اللواءقاسمراشد_زويد المحترم القت مفارز قسم شرطة مكافحة اجرام البصرة و بأمرة مدير القسم شخصياالقبض على متهمين اثنين من اخطر تجار المخدرات احدهم مطلوب بقضيه قتل وفقا للمادة ٤٠٦ ق.



ع.وجاءت العملية حسب معلومات دقيقة في الساعة ٥٠٠ من نهار هذا اليوم ٢٥ / اذار / ٢٠٢٣ بعد ان فتح المتهمين النار على المفرزة والاشتباك معهم وتمت اصابة احد المتهمين في قدميه بغية السيطرة عليه بعد ان حاول المتهم الاخر رمي رمانة يدوية اثناء الاشتباك مع هذه العصابة وتم ضبط كمية من المخدرات ومسدس ورمانة يدوية.

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