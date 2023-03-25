هل تجلس بوضع تقاطع الساقين؟ اليك الاضرار

2023/03/25 | 10:13 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وتشير معظم الأبحاث إلى أن الجلوس بهذه الطريقة يؤدي إلى زيادة ضغط الدم.

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