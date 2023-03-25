2023/03/25 | 10:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تغلب كربلاء على ضيفه الصناعة (1-0)، مساء

اليوم الجمعة بملعب كربلاء الدولي، ضمن

منافسات دور ال32 من بطولة كأس العراق.

وخطف رضا فاضل هدف الفوز الثمين لأصحاب

الأرض، في الدقيقة 65 من زمن المباراة

التي ق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كربلاء يتخطى الصناعة في كأس العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كربلاء يتخطى الصناعة في كأس العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).