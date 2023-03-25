2023/03/25 | 10:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وسائل إعلام، فجر السبت، إن قصفا

صاروخيا استهدف قاعدة أمريكية في

محافظة دير الزور شرق سوريا.

ونقلت شبكة "ABC" الإخبارية الأمريكية عن

مسؤول أمريكي (لم تسمه) أن هجوما بخمسة

صواريخ وقع في وقت متأخر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هجوم صاروخي يستهدف قاعدة عسكرية امريكية شرق سوريا) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هجوم صاروخي يستهدف قاعدة عسكرية امريكية شرق سوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).