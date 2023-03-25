محافظ البصرة يحسم مصير ساكني

2023/03/25 | 10:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرة

كشف محافظ البصرة، أسعد العيداني، اليوم السبت، عن مصير الأهالي الساكنين في "كازينو لبنان"، فيما أشار إلى أن تهديدات "بيت رويمي" -إحدى عشائر المحافظة- لن تنفع ما دامت القضية حكومية.

وقال العيداني، في تسجيل صوتي حصلت عليه (بغداد اليوم)، إن "المؤتمرات التي تعقد الان في محافظة البصرة حول كازينو لبنان، لن تنفع أبدا"، مشيرا الى أن "التهديدات التي طالت بعض المسؤولين من قبل بيت رويمي ليست مجدية ولن نتعامل معها شخصيا، ما دامت القضية حكومية وتخص أهالي البصرة".

وأضاف أن "كازينو لبنان سيصبح متنزه لجميع الأهالي وسيتم اجلاء الساكنين من المنطقة، وسيتم توفير البدائل لهم"، مؤكدا أن "الحكومة المحلية تنظر الى المواطنين في البصرة بمرتبة واحدة ولا توجد فوارق".

ودعا محافظ البصرة، الأهالي الساكنين في كازينو لبنان، الى "عدم السماح باستغلالهم والمتاجرة بهم من قبل المتصدين الان للقضية".

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