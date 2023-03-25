2023/03/25 | 10:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم السبت، حالة الطقس في البلاد خلال الأيام المقبلة، فيما توقعت هطول أمطار غزيرة وتساقطاً للبرد، يرافقه انخفاض في درجات الحرارة بدءاً من يوم غد الأحد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سماء العراق موعودة بأمطار غزيرة وتساقط لـ"الحالوب" بدءاً من الغد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سماء العراق موعودة بأمطار غزيرة وتساقط لـ"الحالوب" بدءاً من الغد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).