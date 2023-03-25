الرافدين يزف بشرى للموظفين والمتقاعدين بشأن السلف الألكترونية

2023/03/25 | 10:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أعلن مصرف الرافدين، اليوم السبت، أن سلف الموظفين ومنتسبي الدفاع والداخلية والمتقاعدين الكترونية ومن دون كفيل.

واوضح المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "السلف تبدأ من 5 مليون ولغاية 25 مليون وحسب استحقاق المستلف والذي يتناسب مع مقدار راتبه الشهري الكلي ومن دون كفيل وبضمانة الماستر كارد الصادرة من المصرف حصرا".

وأشار الى أن "التقديم على السلفة الكتروني وعن طريق تطبيق مصرف الرافدين الالكتروني".





وكان مصرف الرافدين قد اعلن، امس الجمعة، اطلاق الدفعة الاولى من سلف الحشد الشعبي الكترونيا.





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