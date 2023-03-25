الرافدين: سلف الموظفين والمتقاعدين الكترونية ومن دون كفيل

2023/03/25 | 10:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

اعلن مصرف الرافدين ان سلف الموظفين ومنتسبي الدفاع والداخلية والمتقاعدين من دون كفيل .

وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ان “السلف تبدا من 5 مليون ولغاية 25 مليون وحسب استحقاق المستلف والذي يتناسب مع مقدار راتبه الشهري الكلي ومن دون كفيل وبضمانة الماستر كارد الصادرة من المصرف حصرا ".

مشيرا الى ان "التقديم على السلفة الكتروني وعن طريق تطبيق مصرف الرافدين الالكتروني".

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