وزارة النفط تعلن موعد تعميم استعمال بطاقات الدفع الإلكتروني

2023/03/25 | 11:02 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النظام يعمل على أي بطاقة الكترونية كـ(ماستر كارد) و(الكي كارد) المستخدمة في تسلم رواتب الموظفين.

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