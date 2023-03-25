اسعار النفط في السوق العالمية

2023/03/25 | 11:32 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وانخفض سعر خام برنت إلى 74.99 دولار للبرميل.

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