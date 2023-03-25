"سانت ليغو".. المحتجون يتوجهون صوب الخضراء تمهيداً لاعتصام قرب البرلمان (فيديو)

2023/03/25 | 11:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أفاد مراسل (بغداد اليوم)، اليوم السبت، بتحرك المتظاهرين المحتجين على قانون "سانت ليغو" أمام المنطقة الخضراء، إلى البوابات الرئيسة للمنطقة والتي بدورها تؤدي الى مبنى مجلس النواب.

وقال مراسلنا، إن المئات من المحتجين على قانون الانتخابات سانت ليغو، قد توجهوا الى البوابات الرئيسة للمنطقة الخضراء، لإغلاقها ومنع دخول المسؤولين اليها، احتجاجا على سعي مجلس النواب التصويت على القانون.

يُذكر أن "سانت ليغو" هي طريقة حساب رياضية تُتّبع في توزيع أصوات الناخبين بالدول التي تعمل بنظام التمثيل النسبي، وتعتمد على تقسيم أصوات التحالفات على الرقم 1.4 تصاعدياً، وفي هذه الحالة، تحصل التحالفات الصغيرة على فرصة للفوز.

لكن العراق اعتمد سابقاً القاسم الانتخابي بواقع 1.9، وهو ما جعل حظوظ الكيانات السياسية الكبيرة تتصاعد على حساب المرشحين الأفراد (المستقلين والمدنيين)، وكذلك الكيانات الناشئة والصغيرة.

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