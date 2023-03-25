حكومة إسرائيل عدوّ لإيران… أم حليف لها!

2023/03/25 | 11:35 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:خيرالله خيرالله ليس الشعب الفلسطيني “شعبا وهميا”، على حد تعبير وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش في ظهور له في ندوة انعقدت في باريس أخيرا.أساء الوزير الإسرائيلي إلى الأردن في...أكمل القراءة ←

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