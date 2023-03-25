عشرون عاما من الاحتلال الأميركي للعراق.. ما هي المكاسب؟

2023/03/25 | 11:35 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم :زكي رضا تمر هذه الأيام الذكرى العشرون لاحتلال العراق من قبل الولايات المتحدة وإسقاط النظام البعثي، الذي كان نفسه سلاح دمار شامل للعراقيين بقمعه وحروبه الداخلية والخارجية وتفريطه بالسيادة...أكمل القراءة ←

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