2023/03/25 | 11:36 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الانواء الجوية: أمطار غزيرة وتساقط للبَرد (الحالوب) بدءاً من يوم غد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/03/25 | 11:36.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الانواء الجوية: أمطار غزيرة وتساقط للبَرد (الحالوب) بدءاً من يوم غد) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الانواء الجوية: أمطار غزيرة وتساقط للبَرد (الحالوب) بدءاً من يوم غد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).