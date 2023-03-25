2023/03/25 | 11:39 - المصدر: 964

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – 964 افتتح رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، السبت، مصنع الصحة الوطني الخاص بإنتاج مواد التعقيم ومحاليل الغسيل الكلوي.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقت شبكة 964 نسخة منه: رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يفتتح مصنع الصحة الوطني التابع إلى وزارة الصحة، الخاصّ بإنتاج مواد التعقيم ومحاليل الغسيل الكلوي ومستلزمات […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السوداني يفتتح “مصنع الصحة الوطني” لإنتاج محاليل التعقيم والغسيل الكلوي) نشر أولاً على موقع (964) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السوداني يفتتح “مصنع الصحة الوطني” لإنتاج محاليل التعقيم والغسيل الكلوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (964).