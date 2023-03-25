رئيسة تايوان تتفقد قوات في الجيش قبيل زيارة

2023/03/25 | 11:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفقدت رئيسة تايوان، تساي إينغ وين، سلاح المهندسين في الجيش، السبت، وشاهدت تدريباته قائلة إن الدفاع عن الديمقراطية هو المهمة "العظيمة" للقوات المسلحة، وذلك قبل بدء جولة لها في الأسبوع المقبل تزور خلالها الولايات المتحدة وأميركا الوسطى.

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