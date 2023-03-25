ترودو يتوصل مع بايدن “الصديق العظيم” إلى اتفاق حول الهجرة

2023/03/25 | 11:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرئيس الأميركي جو بايدن إلى جانب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في أوتاوا في 24 شباط/أبريل 2023 © ا ف ب ماندل نغان اوتاوا (أ ف ب) – استقبل رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الجمعة الرئيس الأميركي جو بايدن في أوّل زيارة رسميّة له، ووصفه بأنّه “صديق عظيم” لكندا، وبحث معه في مواضيع عدّة بينها […]

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