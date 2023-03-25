وزارة النفط تحدد موعد تعميم نظام الدفع الإلكتروني بمحطات الوقود في بغداد والمحافظات

2023/03/25 | 12:16 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حددت وزارة النفط، اليوم السبت، موعد تعميم نظام الدفع الإلكتروني بمحطات الوقود في بغداد والمحافظات، وذلك بعد يومين من إطلاق تجريبي في عدد من محطات الوقود في العاصمة.وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد في تصريح صحفي : إن … Readmore

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