استمرار انخفاض اسعار النفط العالمية مع تراجع اسهم البنوك الاوروبية وانخفاض الطلب

2023/03/25 | 12:16 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انخفضت أسعار النفط، مع تراجع أسهم البنوك الأوروبية وبعد أن قالت وزيرة الطاقة الأميركية جنيفر جرانهولم إن إعادة ملء احتياطي البترول الاستراتيجي الأميركي قد تستغرق أعواما مما يقوض توقعات الطلب.وانخفض سعر خام برنت 92 سنتا أو 1.2% إلى … Readmore

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