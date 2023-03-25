2023/03/25 | 12:40 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: NQIDREW1D6M

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. باستخدام الطائرات المسيرة.. عصابات تتجول في بغداد تسرق وتطلق النار على من يعترض طريقها) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. باستخدام الطائرات المسيرة.. عصابات تتجول في بغداد تسرق وتطلق النار على من يعترض طريقها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).