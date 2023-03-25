2023/03/25 | 12:45 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 0raRgj8BoCs

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الموازنة حبيسة رئاسة البرلمان وتمريرها يستغرق شهرين) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الموازنة حبيسة رئاسة البرلمان وتمريرها يستغرق شهرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).