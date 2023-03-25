كتلة هائلة من الأعشاب البحرية في المحيط تقترب من وجهات سياحية شهيرة.. هل آمن السفر إلى شواطئها؟

2023/03/25 | 12:59 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قد تتجه كتلة كبيرة جدًا من الأعشاب البحرية تُسمّى سرغاسوم نحو وجهات سفر الربيع والصيف الشعبية.إذن، هل آمن السفر إلى شواطئها؟

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