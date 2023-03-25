القضاء يطلق حملة لمكافحة شبكات الاتجار بالبشر في العراق

2023/03/25 | 13:15 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلق مجلس القضاء الأعلى، حملة لمكافحة شبكات الاتجار بالبشر.

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