غوتيريش يدعو الإنسانية لـ”تغيير مسارها” بإدارة المياه

2023/03/25 | 13:15 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

في مواجهة شح المياه المتفاقم، ناشد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الإنسانية المعرضة للخطر أن “تغير مسارها” في إدارتها لـ”هذه الثروة المشتركة الثمينة”.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها غوتيريش في ختام مؤتمر الأمم المتحدة للمياه الذي انطلق في نيويورك الأربعاء ويعتبر أول اجتماع أممي منذ عام 1977 يتعامل حصريا مع قضية المياه.

وشدد غوتيريش على أن المياه، وهي “الملكية المشتركة الأثمن”، يجب أن تكون “في صلب الأجندة السياسية العالمية” إلى جانب مواضيع أخرى كالصحة والنظافة والسلام والتنمية والفقر والأمن الغذائي.

قال إن “كل آمال البشرية في المستقبل تعتمد، بطريقة ما، على رسم مسار جديد قائم على العلم”، داعيا إلى جهود “تغير الوضع” من أجل أن يحصل كل شخص في هذا الكوكب على الماء.

وكان غوتيريش اعتبر في افتتاح هذا المؤتمر الذي شارك فيه أكثر من 6500 شخص بينهم وزراء ورؤساء دول وحكومات “أننا دمرنا الأنظمة البيئية ولوثنا المياه الجوفية”.

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