الجيش الأمريكي: جرحى هجوم سوريا يتلقون العلاج في العراق

2023/03/25 | 13:22 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الجيش الأمريكي عن إصابة 6 من جنوده

ومقاول بجروح جراء الهجمات الصاروخية

التي استهدفت قواعده في سوريا من قبل

جماعات إرهابية ، وأن الجرحى نقلوا إلى

العراق لتلقي العلاج.

وقالت المتحدثة باسم القيادة

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