اعتقال 4 متهمين بحوزتهم العشرات من

2023/03/25 | 13:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، باعتقال 4 متهمين بحوزتهم العشرات من الحبوب المخدرة والكريستال في العاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم) أنه "بعد الحصول على معلومات بشأن وجود مجموعة من الاشخاص يقومون بالمتاجرة بالمواد المخدرة ضمن قاطع المسؤولية شارع فلسطين محله 507، تم على الفور تشكيل فريق عمل بامرة مدير استخبارات افواج طوارئ الرصافة وضابط استخبارات الفوج السادس وباشراف مباشر من قبل مدير افواج طوارئ بغداد الرصافة وبالاشتراك مع مديرية مخدرات الرصافة والقوة الماسكة المتمثلة بفوج طوارئ الرصافة السادس السرية الثالثة".

واضاف أنه "تم تطويق الدار ومداهمته، حيث تم العثور على رمان يدوي عدد 3، وحبوب مخدرة وردي 110 شريط + حبوب سمائي الون عدد 40 حبة، بالاضافة الى 250 غرام من مادة الكرستال وميزان يستعمل لوزن الكرستال".

واشار الى أنه "تم تسليم المتهمين اصوليا الى مديرية مكافحة المخدرات/ الرصافة بموجب محضر استلام اصولي".

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