شاهد بالفيديو.. رتل لمسؤول حكومي يقطع الطريق أمام المواطنين وسط بغداد

2023/03/25 | 13:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

تتكررُ سيناريوهات قطع الطرق بين الحين والأخر في ظل وجود توجيه صريح ومباشر من وزير الداخلية عبد الأمير الشمري بعدم قطع الطرق للمواكب العسكرية.

وأشار مقطع فيديو حصلت (بغداد اليوم) عليه، اليوم السبت، الى "قطع الطريق لعدة دقائق امام المواطنين من اجل عبور رتل أحد المسؤولين في تقاطع المصافي بمنطقة الدورة في بغداد".

وكان وزير الداخلية قد وجه في وقت سابق، مديرية المرور بالعمل على توفير انسيابية في الشارع وعدم قطع الطرق للمواكب العسكرية.

فيما أكدت مديرية المرور توجيه الوزير بعدم ‏قطع أي طريق أمام اي موكب تابع لاي أحد من المسؤولين ومن ضمنهم هو شخصيا.

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