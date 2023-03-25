طائرة مسيّرة تغير على موكب وزير الدفاع اليمني وسقوط قتلى وجرحى

2023/03/25 | 13:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – متابعة

أفاد مصدر يمني، اليوم السبت، بسقوط قتلى وجرحى باستهداف موكب وزير الدفاع اليمني محسن الداعري بمحافظة تعز.

وقال المصدر إن "عددا من القتلى والجرحى سقطوا، اليوم، جراء استهداف موكب وزير الدفاع اليمني محسن الداعري ومعه رئيس هيئة الأركان العامة ومحافظ تعز، بطائرة مسيرة في منطقة الكدحة بمحافظة تعز".

وأوضح أن "الهجوم وقع على الطريق من المخا إلى تعز"، مشيرا الى "نجاة الوزير ومن معه من المسؤولين وسقوط قتلى وجرحى بين أفراد الطاقم المرافق".

المصدر: وكالات

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