2023/03/25 | 13:27 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

السومرية نيوز – أمنأعلنت مديرية مكافحة اجرام البصرة، اليوم السبت، الإطاحة باخطر تاجري مخدرات في المحافظة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أحدهما مطلوب بقضية قتل.. الإطاحة بأخطر تاجري مخدرات في البصرة) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أحدهما مطلوب بقضية قتل.. الإطاحة بأخطر تاجري مخدرات في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).