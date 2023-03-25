2023/03/25 | 13:34 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقول كاتب أميركي إن الحرب على العراق كارثة تاريخية على أميركا أكبر من كارثة فيتنام.وشبّه تأثير الحرب الفيتنامية في الحياة الداخلية بأميركا بالحمى بينما شبه الحرب العراقية بمرض الهزال والمرض المنتكس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحرب على العراق أسوأ لأميركا من حرب فيتنام) نشر أولاً على موقع (الجزيرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحرب على العراق أسوأ لأميركا من حرب فيتنام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الجزيرة).