2023/03/25 | 13:35 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عقدان على التغيير.. كركوك مازالت تعاني التعريب بعد تجاهل الشركاء تحذيرات الرئيس بارزاني) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: tyi2XPHJeUM
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عقدان على التغيير.. كركوك مازالت تعاني التعريب بعد تجاهل الشركاء تحذيرات الرئيس بارزاني) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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