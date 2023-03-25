بعد زيارة مفاجئة لقسم شرطة في بغداد.. وزير الداخلية يصدر توجيهات

2023/03/25 | 13:36 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استكمال ملفات الدعاوى وتنفيذ مذكرات إلقاء القبض والإسراع في إكمال الاوراق التحقيقية.

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