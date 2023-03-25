أسهم أوروبا تهبط مع إثارة

2023/03/25 | 13:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

تضررت مؤشرات الأسهم الأوروبية من موجة بيع كبيرة لأسهم البنوك في تعاملات الجمعة مع تصاعد المخاوف بشأن استقرار القطاع المالي، إذ تراجع سهم "دويتشه بنك" وسط قفزة في تكلفة التأمين على ديون البنك الألماني ضد مخاطر التخلف عن السداد إلى أعلى مستوى لها في أكثر من أربع سنوات.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.4%، لكنه سجل مكسبا أسبوعيا بدعم انتعاش كبير في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

وهوى سهم "دويتشه بنك" 8.5% بعد قفزة حادة في تكلفة التأمين ضد مخاطر التخلف عن السداد.

كما انخفضت أسهم "يو.بي.إس" و"كريدي سويس" 3.6% و5.2% على الترتيب بعد أن أفادت "بلومبرغ" بأنهما من بين البنوك الخاضعة للتدقيق في تحقيق وزارة العدل الأميركية بشأن ما إذا كان متخصصون في الخدمات المالية قد ساعدوا رجال أعمال روسا على الإفلات من العقوبات.

وهبط مؤشر البنوك الأوروبية 3.8% وسجل ثالث تراجع أسبوعي بعد أن سلط انهيار بنوك أميركية متوسطة الحجم واضطرابات في بنك "كريدي سويس" الضوء على المخاطر المتزايدة للبنوك في أعقاب تشديد السياسة المالية.

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