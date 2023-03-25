2023/03/25 | 13:46 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تمكنت قوة امنية اليوم السبت، من اعتقال 4 من المتاجرين بالمواد المخدرة في بغداد.وذكر بيان لطوارئ الرصافة تلقته ايرث نيوز، ان “قوة من فوج طوارئ الرصافة السادس وبعد ورود معلومات استخباراتية دقيقة تفيد بوجود مجموعة من الاشخاص يتاجرون بالمواد المخدرة تم تشكيل فريق عمل وتم تطويق الدار ضمن منطقة شارع فلسطين ومداهمته”.[…]

ظهرت المقالة بحوزتهم حبوب “وردي”..



القبض على متاجرين بالمخدرات في بغداد أولاً على ايرث نيوز.

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