مجواير: عدم فوز إنكلترا ببطولة أوروبا 2024 سيكون فشلا

2023/03/25 | 13:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مدافع إنجلترا، هاري مجواير، إن عدم الفوز ببطولة أوروبا لكرة القدم العام المقبل سيكون بمثابة فشل للفريق، بعد التألق في البطولات الكبرى الأخيرة.

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