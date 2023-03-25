“ابن تشارلز” .. روسيا تسخر من الأمير وليام بعد زيارته إلى بولندا

2023/03/25 | 13:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سخرت الحكومة الروسية من ولي عهد بريطانيا الأمير وليام، بطريقة خاصة، بعد زيارته الأخيرة إلى الحدود الأوكرانية البولندية، ولقائه بالجنود البولنديين وتقديم التحية لهم بسبب وقوفهم في وجه الجيش الروسي.

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