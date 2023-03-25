2023/03/25 | 14:02 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس هيئة المنافذ الحدودية: لن نتوانى في محاسبة من يحاول تهريب مشروبات كحولية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/03/25 | 14:02.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس هيئة المنافذ الحدودية: لن نتوانى في محاسبة من يحاول تهريب مشروبات كحولية) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس هيئة المنافذ الحدودية: لن نتوانى في محاسبة من يحاول تهريب مشروبات كحولية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).