صور: تظاهرة لموظفي الرقابة المالية في العلاوي.. “نريد أرض التاجيات”

2023/03/25 | 14:10 - المصدر: 964

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العلاوي (بغداد) 964 تظاهر موظفون في ديوان الرقابة المالية، السبت، للمطالبة بقطع أراض في منطقة التاجيات، شمالي العاصمة بغداد.الموظف “وئام” منسق التظاهرة لشبكة 964: تظاهرتنا هي الثانية خلال أسبوع، ومطالبنا تتمثل في إنجاز فرز أرض التاجيات وتوزيعها على موظفي ديوان الرقابة المالية.سنستمر في تظاهراتنا حتى الالتفات لمطالبنا من قبل المسؤولين في الحكومة ومجلس […]

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