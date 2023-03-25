أول قاضية سورية محجبة في الولايات المتحدة عن ولاية نيوجيرسي من قبل المحكمة العليا

2023/03/25 | 14:10 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تولت سيدة سورية بشكل رسمي مهامها كأول قاضية محجبة في الولايات المتحدة الأمريكية منتخبة عن ولاية نيوجيرسي من قبل المحكمة العليا، حيث تولت منصبها بعد أن أدت القسم على المصحف الشريف الذي ورثته عن جدتها في دمشق.وبحسب موقع … Readmore

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