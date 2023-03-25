مصرف الرافدين يزف بشرى سارة تخص سلف الموظفين والمتقاعدين

2023/03/25 | 14:10 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مصرف الرافدين، اليوم السبت، ان سلف الموظفين ومنتسبي الدفاع والداخلية والمتقاعدين من دون كفيل .واوضح المكتب الاعلامي للمصرف ان “السلف تبدا من 5 مليون ولغاية 25 مليون وحسب استحقاق المستلف والذي يتناسب مع مقدار راتبه الشهري الكلي … Readmore

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