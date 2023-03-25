رئيس الجمهورية يبحث مع الأمين العام للأمم المتحدة ازمة المياه العالمية

2023/03/25 | 14:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس جمهورية العراق عبد اللطيف

رشيد، مع الأمين العام لمنظمة الأمم

المتحدة أنطونيو غوتيريش ازمة المياه

العالمية.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية

في بيان تلقته وكالة نون الخبرية، انه

"التقى رئ

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