التجارة تجهّز أكثر من 3 ملايين كيس طحين ضمن الحصة الثانية لعام 2023

2023/03/25 | 14:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أعلنت وزارة التجارة، اليوم السبت، تجهيز أكثر من 3 ملايين كيس طحين ضمن الحصة الثانية لعام 2023، فيما اشارت لتكثيف جولاتها التفتيشية للمطاحن والوكلاء في بغداد والمحافظات.

واكد مدير عام الشركة العامة لتصنيع الحبوب خالد اسماعيل النداوي في بيان تلقته (بغداد اليوم) "استمرار الفرق الرقابية بمتابعة عملية تجهيز مادة الطحين في المطاحن ولدى الوكلاء مع إجراء الفحص النوعي للطحين من خلال سحب النماذج بواسطة فاحصي السيطرة النوعية، فضلا عن اجراء فحص الخبازة موقعيا وفي مختبرات الشركة والتي تأتي لبيان مدى مطابقة الطحين المنتج للمواصفات المعتمدة ".

ولفت إلى أن "خلطات الحنطة المستخدمة في انتاج الطحين هي مستوردة وذات جودة عالية".

فيما أشار الى أن "لجان المتابعة قامت بأجراء زيارات ميدانية للوكلاء في كل من مناطق الطالبية ومدينة الصدر في بغداد للوقوف على تجهيز العوائل بحصصهم المقررة ورصد المخالفات المتعلقة بالتوزيع ونوعية الطحين المجهز".

ودعا النداوي "المواطنين كافة الى الابلاغ عن الحالات المشبوهة او المخالفات التي تشمل التلاعب في النوعية او الكميات المجهزة فضلا عن التأكد من ختم المطحنة المنتجة للطحين وتاريخ الانتاج المثبت على كيس الطحين عند الاستلام".

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