صناعة الناي من القصب في العراق

2023/03/25 | 14:35 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعتبر آلة الناي في العراق آلة موسيقية تراثية تستهوي الكثير من الناس، نتعرف في هذا التقرير على أسامة المندلاوي صانع ومدرس لآلة الناي.

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