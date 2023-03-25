بعد أن دقَّ الضمأ عروق الأرض فيها.. (بغداد اليوم) تواكب انتعاش بحيرات وسدود العراق (فيديو)

2023/03/25 | 14:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

بعد أشهر عجاف خلفت ازمة جفاف شديدة في العديد من المحافظات ولاسيما ديالى، السيول تنعش سد الوند من جديد والمروج الخضراء تتفتح بمحيط بحيرة حمرين.

عدسة (بغداد اليوم) تجولت، السبت، في بعض انحاء محافظة ديالى ورصدت امتلاء سد الوند قرب قضاء خانقين (100كم شمال شرق بعقوبة) بمياه السيول بعد ازمة الجفاف التي طالته مؤخرا".

كما انتعشت الأراضي الزراعية على حدود محافظة ديالى عند ضفاف بحيرة حمرين، حيث عادت الحياة الى المنطقة وانتعشت المروج الخضراء.

انفراجات باتت تلوح في الأفق في ظل مساع حكومية جادة لإنقاذ العراق من ازمة الجفاف، تمثلت بزيارة قام بها رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الى الجارة تركيا لزيادة الاطلاقات المائية التي تكللت بالنجاح وحققت أهدافها.

حيث وافقت تركيا على زيادة الاطلاقات المائية لنهر دجلة إلى الضعفين لمدة شهر، كإجراء "إيجابي" لنتائج زيارة السوداني على رأس وفد حكومي إلى أنقرة.

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