مصرف حكومي يحذر من صفحات مزورة تنتحل اسمه وينشر رابطاً رسمياً

2023/03/25 | 14:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أصدر مصرف الرافدين، اليوم السبت، تحذيراً بشأن صفحات مزورة تنتحل اسمه وتدعو لعدم التعامل معه.

وذكر المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "يحذر المصرف من التعاطي مع صفحات ومواقع او روابط مزورة باسمه او تحمل اسم المصرف".

وأكد المصرف بحسب البيان على "ضرورة التعامل مع أخبار ومنتجات المصرف المنشورة على مواقعه الرسمية"، محذراً "من المواقع المزورة وصفحات التواصل الاجتماعي الوهمية التي تحمل اسم المصرف".

واشار الى أن "المصرف يحتفظ بحقه القانوني في ملاحقة منتحلي صفة الاعلام الرسمي للمصرف ومروجي الصفحات المزورة وانه لا يتحمل مسؤولية المنشورات فيها ويدعو الى استقاء اخبار ومستجدات المصرف من موقعه الرسمي فقط".

أدناه الرابط الرسمي للمصرف:

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