المدرب الجديد توماس توخيل يصل مقر بايرن ميونخ

2023/03/25 | 14:54 - المصدر: بغداد اليوم

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وصل توماس توخيل المدير الفني الجديد لفريق بايرن ميونخ الألماني، إلى ميونخ، من أجل قيادة الفريق، خلفًا لجوليان ناجلسمان.

وأعلن نادي بايرن ميونخ، مساء أمس الجمعة، إقامة جوليان ناجلسمان المدير الفني للفريق، من منصبه، وتعيين توخيل بدلاً منه لقيادة العملاق البافاري.

وحسب ما ذكرته صحيفة بيلد الألمانية، فإن توخيل وصل إلى ميونخ وتحديدًا ملعب أليانز أرينا، منذ قليل، استعدادًا لبدء مشواره مع العملاق البافاري.

ومن المقرر أن يتم تقديم توخيل بشكل رسمي، عصر اليوم السبت، رفقة أوليفر كان الرئيس التنفيذي للنادي، إلى جانب حسن صالح حميديتش المدير الرياضي للعملاق البافاري.

ومن المقرر أن يسجل توخيل ظهوره الأول كمدرب لبايرن ميونخ، في مباراة فريقه أمام نظيره بوروسيا دورتموند في الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني المقرر إقامتها السبت المقبل.

وتعتبر مباراة بوروسيا دورتموند مصيرية بشكل كبير، بالنسبة لبايرن ميونخ، في ظل الصراع الدائر بين الفريقين، على صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني.

حيث يأتي بوروسيا دورتموند، في صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 53 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن بايرن ميونخ الوصيف برصيد 52 نقطة.

الجدير بالذكر أن توخيل ظل بدون أي نادي، منذ مطلع الموسم الحالي، بعد قرار إقالته من تدريب فريق تشيلسي الإنجليزي، بسبب سوء النتائج.

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