2023/03/25 | 14:58 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر مصرف الرافدين من التعاطي مع صفحات ومواقع او روابط مزورة باسمه او تحمل اسم المصرف.

وأكد المصرف في بيان على “ضرورة التعامل مع أخبار ومنتجات المصرف المنشورة على مواقعة الرسمية ويحذر من المواقع المزورة وصفحات التواصل الاجتماعي الوهمية التي تحمل اسم المصرف”.

وبين أن “المصرف يحتفظ بحقه القانوني في ملاحقة منتحلي صفة الاعلام الرسمي للمصرف ومروجي الصفحات المزورة وانه لا يتحمل مسؤولية المنشورات فيها ويدعو الى استقاء اخبار ومستجدات المصرف من موقعه الرسمي”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرف الرافدين يحذر من صفحات مزورة تنتحل اسمه وتدعو لعدم التعامل) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصرف الرافدين يحذر من صفحات مزورة تنتحل اسمه وتدعو لعدم التعامل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).